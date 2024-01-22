«Наполи» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на матч за Суперкубок Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: проход «Интера» за 1.45.

«Рассуждая об этой игре, мы невольно ставим «Интер» на первое место. Хотя «Наполи» является действующим чемпионом Италии. Однако «Интер» очень силён, лидирует в чемпионате и показывает классную игру. А вот неаполитанцы даже не в зоне еврокубков. В декабре миланцы победили в личной встрече со счётом 3:0. В полуфиналах Суперкубка обе команды одержали уверенные победы со счётом 3:0.

«Наполи» хорошо сыграл в атаке даже без Виктора Осимхена. Главный бомбардир команды не поможет клубу из-за участия в Кубке Африки. Иногда «Интер» допускает осечки, как, например, в 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей». Однако очень уж сильна атака миланцев. У «Наполи» есть серьёзные проблемы даже в тех играх, когда команда не пропускает. Даже не знаю, в чём может заключаться преимущество неаполитанцев. Быть может, мотивация, но она будет и у соперника.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Конечно, «Интеру» важно сохранить силы на чемпионскую гонку в Серии А. Конечно, «Наполи» важно забрать трофей и вернуть уверенность в себе. Тем не менее не ожидаю от данной встречи сенсации. В кубковом финале может случиться многое. Однако миланцы должны реализовать свои сильные стороны», — сказал Гусев.