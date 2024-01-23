«Челси» — «Мидлсбро»: прогноз Павла Погребняка на игру 1/2 финала Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Мидлсбро».

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.25.

«Обсудим ответный матч полуфинала Кубка лиги. «Челси» примет «Мидлсбро».

С помощью своих болельщиков, которые создали фантастическую атмосферу на своём стадионе, в первом матче «Мидлсбро» выстоял и одержал минимальную победу. Затем была победа в Чемпионшипе.

«Челси» уже шесть матчей подряд не проигрывает дома. В АПЛ уже три победы подряд. «Челси» демонстрирует уверенность и высокую эффективность у ворот соперника.

Несмотря на поражение в первом матче, у «синих» было больше ударов в створ ворот, но в тот день фортуна была не на стороне «Челси». «Синие» обязаны победить и доказать, что первый матч был недоразумением. Ожидаю интенсивный и результативный матч», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».