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«Спартак» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Спартак» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.84.

«Встреча на Ходынке точно вызывает повышенный интерес. Ведь в гости к «Спартаку» приезжает претендент на первое место в регулярке и один из фаворитов сезона ярославский «Локомотив».

В понедельник обе команды провели важные поединки с сильными соперниками. Начнём с москвичей. Подопечные Алексея Жамнова, среди которых восстановившиеся после травм Иван Морозов, Павел Порядин и Максим Цыплаков, обыграли дома нижегородское «Торпедо» — 3:2. С победной шайбой Шейна Принса. Таким образом, красно-белые снова включились в борьбу за лидерство на Западе! Сейчас у них 76 очков в 58 матчах и до лидера с их четвёртой позиции всего-то три балла.

А «Локомотив» встречался в Санкт-Петербурге со СКА, и команда Игоря Никитина проиграла всухую, 0:3. Очков у железнодорожников сейчас столько же, сколько и у спартаковцев. Только при этом на две игры меньше. Между прочим, у ярославцев образовалась неприятная серия поражений из трёх поединков.

Эта встреча станет четвёртой между этими командами. «Локо» выиграл дважды, «Спартак» взял верх в одной игре. Было это 8 января в Ярославле (5:3). А в Москве 2 октября победили волжане (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Нет сомнений, что игра будет равной. При этом на спартаковцев уже ничего не давит, а вот железнодорожникам надо выходить из пике. Что будет на Ходынке? Упорная борьба, которая завершится за пределами трёх периодов. Верх в ней возьмут гости», — приводит слова Емелина «Всёпроспорт».

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