Иордания — Южная Корея: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Азии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на полуфинал Кубка Азии Иордания — Южная Корея.

Ставка: индивидуальный тотал Южной Кореи больше 1.5 за 2.01.

«Поговорим о первом полуфинале на Кубке Азии. Южная Корея сыграет с Иорданией. Если посмотреть на результаты корейцев, то можно подумать, что команда не в порядке. Всего одна победа из пяти матчей. Показатель не самый впечатляющий, но если углубиться, то корейская команда одна из самых интересных и креативных коллективов.

Также надо признать, что в половине из этих пяти матчей корейцы играли явно не в полную силу. С реализацией наблюдались проблемы. Разве что в матче с Бахрейном всё получалось и победа была со счётом 3:1.

С Иорданией Корея также играла в группе, а после первого забитого мяча расслабились и позволила сопернику показать зубы. Пропустив дважды, корейцы собрались и свели матч к ничьей. Игру с Малайзией вообще не стоит учитывать, так как там подопечные Клинсманна играли не на победу, а на непобеду. Не хотели корейцы в 1/8 финала играть с Японией.

В плей-офф Южная Корея уже показывала характер, забивая на 96-й и 98-й минутах, спасая матчи против Саудовской Аравии и Австралии. Создавали уйму моментов, но постоянно возникали проблемы с реализацией. Пройдя такие сложные преграды ранее, впереди у корейцев будет всё в порядке с фокусировкой внимания и концентрацией.

С мастерством у Южной Кореи нет проблем у игроков нападения, да и в центральной зоне также. Да и в целом по уровню мастерства Корея явно превосходит Иорданию. У Иордании не будет двух основных игроков и под вопросом 10-й номер, который получил повреждение.

Иорданская команда мощная, крепкая, габаритная, но мне кажется, что корейцы показали, что можно обыгрывать и более габаритных соперников, ранее совладав с Австралией. Корея вряд ли уже будет валять дурака, всё-таки это полуфинал, поэтому они и создавать будут больше, и реализация должна быть лучше. Мне кажется, что валуйным выглядит вариант с тоталом на Южную Корею больше 1,5 мяча», — сказал Петросьян.