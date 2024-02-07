«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч 1/16 финала Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.57.

«Какой -то прогресс намечался в игре «Челси» в конце прошлого года и в начале нынешнего, но сейчас дела опять плохи. Повезло, что не проиграли в первой игре «Астон Вилле» — 0:0, а потом «Ливерпуль» их просто растоптал, а «Вулверхэмптон» добавил. Психологически лондонцам сейчас очень тяжело. Не знаю, что там думает Почеттино, но он близок к отставке, особенно если вылетит из Кубка Англии. Состав сейчас собрался неплохой: Нкунку поправился, Джексон вернулся. Но игры я не вижу, всё завязано на индивидуальных действиях. Ещё и моральное состояние тяжёлое.

А «Астон Вилла» сумела реабилитироваться за ряд неудачных встреч. Досталось «Шеффилду» — 5:0, причём на выезде. Понятно, что соперник был слабым, но бирмингемцам была нужна любая победа, а такая крупная только уверенности добавит.

Я здесь вижу хозяев фаворитами, они точно совершенно забьют, скорее всего, не один мяч. У «Челси» в гостях не получается играть «на ноль». А в этом матче лондонцы столкнутся с соперником, который пока просто сильнее. Но кубковая игра, поэтому излишне рисковать не буду. «Астон Вилла» не проиграет и тотал будет больше 1.5», — сказал Титов.