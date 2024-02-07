«Спартак» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Отмечу, что именно на сборах матчи между этими командами получаются очень интересными, потому что команды играют в атаку. «Ростов» Карпина в таких встречах не слишком думает о счёте.

Думаю, что «Ростов», как и в прошлом матче, сделает большое количество замен. Напомню, тогда «Ростов» поменял всю команду после первого тайма. Всем дадут поиграть, себя проявить, чтобы потом выбрать хороший стартовый состав. Аналогичное можно ждать и у «Спартака». Напомню, для «Ростова» это уже второй сбор, а у «Спартака» — первый.

Если не брать во внимание закрытую игру с «Торпедо», то это будет первый матч «Спартака», на который можно будет посмотреть. Большая обойма у «Спартака», конкуренция очень большая практически на всех позициях. В такой ситуации футболисты очень агрессивно и сильно бегут в атаку.

Вполне вероятно, что в первом тайме мы увидим у команд один состав, а уже после перерыва будет совсем другой, но, несмотря на такие вероятности, акцент будет именно на атаку. Поэтому все мои прогнозы на этот матч будет связаны с верхом.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Мой прогноз — ТБ (2.5). С большой долей вероятности эта ставка пройдёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».