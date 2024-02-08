«Авангард» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.27.

«В Омске, что ни матч, то настоящий хоккейный праздник. Вслед за СКА на берега Иртыша прилетел московский «Спартак». И почему бы зрителям «G-Drive Арены» не увидеть очередное шоу!?

Конечно, победа подопечных Михаила Кравца над СКА 9:5 очень надолго запомнится всем. Как и хет-трик Рида Буше, дубль Ивана Игумнова, три голевые передачи Дамира Шарипзянова и такое же достижение Владимира Ткачёва. А Марк Верба забросил свою первую шайбу в сезоне. И омичи продолжают вести борьбу за первое место на «Востоке». Сейчас у них 84 очка в 59 матчах, и отставание от «Магнитки» составляет всего два балла. При этом у сибиряков две игры в запасе. И догнать «Металлург» они могут уже после встречи со «Спартаком».

Команда Алексея Жамнова едет в Омск после пятидневного отдыха. В последний раз красно-белые выходили на лёд 2 февраля, когда обыграли дома «Автомобилист» 3:0. Кстати, это была первая в сезоне домашняя сухая победа спартаковцев. Андрей Кареев честно заработал свой «сухарь». А Иван Морозов, Александр Пашин и Никита Сусуев забросили по шайбе. У «Спартака» сейчас 78 очков в 60 матчах и твёрдое четвёртое место на «Западе».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

19 января «Авангард» одолел в Москве спартаковцев 3:1. После сумасшедшего матча со СКА омичи будут чуть-чуть опустошены в эмоциональном плане. Это поможет гостям довести встречу до овертайма и там взять верх», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».