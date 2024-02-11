«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 11 февраля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.20.

«Астон Вилла» находится не в самом стабильном состоянии. Некоторое время клуб выступал очень уверенно и часто выигрывал. Но в последнее время подопечные Эмери не так часто побеждали – только разгромные 5:0 в игре с «Шеффилд Юнайтед» со дна таблицы АПЛ. В других матчах «львы» не побеждали – в Кубке они сперва сыграли вничью с «Челси» (0:0), после чего в переигровке уступили ему (1:3), а в АПЛ потерпели неудачи с «Эвертоном» и «Ньюкаслом» (0:0 и 1:3). Две последние игры особенно настораживают – их «Астон Вилла» должна была обыгрывать.

В таблице клуб пока не опустился сильно ниже. С 46 очками он идёт на четвёртом месте, отставая от двух соперников выше всего на три очка. Правда, за самими «львами» следует ещё «Тоттенхэм», тоже имеющий не такой большой разрыв с «Виллой». В общем, подопечные Эмери всё ещё имеют шанс на финиш в топ-4 таблицы.

А вот про какие-либо шансы «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне сложно говорить. Клуб сильно «штормит». Да, в последнее время «красные дьяволы» не проигрывали. Но по-настоящему доминирующей можно назвать только встречу с «Вест Хэмом» в прошлом туре – 3:0. Хотя, на самом деле, результат был предсказуем – «молотки» находятся в небольшом кризисе, давно не выигрывали.

Но победы есть победы. «МЮ» медленно, но верно поднимается в таблице АПЛ. С 38 очками клуб уже идёт на шестой строчке. Хотя о зоне еврокубков подопечным тен Хага пока рано думать – до «Тоттенхэма» ещё шесть очков, а соперники снизу не дают расслабиться «Юнайтед».

Да, если смотреть только на статистику последних встреч, то «МЮ» выглядит более предпочтительным для ставки. Однако на деле, я уверен, что «Астон Вилла» сейчас выиграет. Плюс в первом круге именно «красные дьяволы» нанесли «львам» первое поражение за долгое время. Уверен, сейчас на своём поле подопечные Эмери отомстят «обидчику», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».