«Северсталь» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Спартак».

Ставка: победа «Северстали» за 2.75.

«Спартак» штурмует вершины Западной конференции и постарается продолжить свою удачную серию в Череповце.

Конечно, после побед в Омске и Ярославле о красно-белых вновь заговорили в комплементарных тонах. И ведь есть за что! Железнодорожников подопечные Алексея Жамнова разгромили 5:1. Иван Морозов, Шейн Принс, Александр Беляев, Михал Чайковски, Михаил Мальцев, Николай Голдобин и компания набрали 84 очка в 63 матчах и находятся в трёх баллах от первого места.

«Северсталь» занимает сейчас более скромную позицию – пятую, имея 74 очка после 62 матчей. Но это не значит, что «сталевары» будут её кому-либо отдавать. 11 февраля они это показали, обыграв дома минское «Динамо» — 3:2. Даниил Аймурзин, Владимир Грудинин, Егор Степанов и их партнёры собираются не просто дать бой «Спартаку», а обыграть его. Получится ли это?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта игра станет третьей между «Северсталью» и «Спартаком». Москвичи выиграли оба раза – 5:3 в гостях и 6:4 дома. Было это в сентябре.

Понятно, что столичная команда сейчас в лёгкой эйфории, но, по сути дела, очки для хозяев сейчас имеют более серьёзную ценность. И это скажется на результате. «Северсталь» победит в основное время матча», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».