«Ак Барс» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.48.

«Ближе к старту плей-офф подопечные Зинэтулы Билялетдинова начинают набирать нужные кондиции. Во-первых, «Белые барсы», судя по последним результатам, не собираются никому отдавать четвёртое место в Восточной конференции. Да, до третьего уже не дотянуться, но первый раунд Кубка Гагарина казанцы начнут дома. Во-вторых, Семён Кошелев, Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Кирилл Семёнов, Тимур Билялов и компания 13 февраля обыграли дома очень мотивированный нижнекамский «Нефтехимик» — 3:0. И сейчас у казанцев 76 очков в 62 матчах.

А «Металлург» свой последний матч провёл 11 февраля и уступил у себя на льду в серии буллитов московскому «Динамо» 3:4. При этом «Магнитка» продолжает лидировать на «Востоке» — 87 очков после 62 игр. И Андрей Разин со своей командой явно не хотят откатиться с вершины. Никита Гребёнкин, Игорь Гераськин, Павел Акользин и их партнёры в Казани будут биться на полную катушку. У Разина иначе и не бывает. Ну а прагматика «Ак Барса» в регулярке продолжится», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».