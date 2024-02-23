«Байер» — «Майнц»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Майнц».

Ставка: победа «Байера» и ТМ 3.5 за 2.03.

«Байер» Хаби Алонсо, прекрасный футбол… Да и что говорить, скорее всего, они станут чемпионами, к тому же разница с «Баварией» уже восемь очков. И дома «Байер» должен определённо выигрывать.

«Майнц» в этом сезоне на выезде не выиграл ни разу, «Майнц» – одна из команд, которая забила меньше всего — за 22 тура всего лишь 17 мячей.

«Байер» обязательно должен выиграть, но я верю в то, что «Майнц» создаст много неприятностей «Байеру». Поэтому предлагаю взять победу «Байера» через тотал всего матча меньше 3.5, поскольку я не особо верю в то, что «Майнц» сможет забить, а «Байер» забьёт, но не больше трёх, всё-таки «Майнц» умеет упираться», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».