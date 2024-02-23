«Байер» — «Майнц»: во сколько начало матча Бундеслиги 23 февраля, ставки и коэффициенты

23 февраля состоится матч 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Майнц». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.23. Шансы «карнавальников» оцениваются в 13.0. На ничью дают коэффициент 6.50.

Аналитики считают, что игра «Байер» — «Майнц» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

«Байер» никому не проиграл в этом сезоне в первенстве страны. Команда находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков в 22 матчах. Клуб выиграл 18 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене «фармацевты» провели 11 игр, в которых одержали девять побед и пропустили всего шесть мячей.

В феврале «Майнц» назначил нового главного тренера. Им стал Бо Хенриксен, который ранее работал с «Цюрихом». Датскому специалисту предстоит решить сложную задачу по спасению команды от вылета. Дебют наставника следует признать успешным, поскольку его подопечные победили дома «Аугсбург» (1:0). Решающий мяч забил Сепп ван ден Берг.

«Майнц» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков в 22 встречах. Клуб выиграл два матча и девять раз сыграл вничью. Стоит отметить, что на выезде «карнавальники» провели 11 игр, в которых не одержали ни одной победы.