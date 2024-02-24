«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Баварии» за 1.73.

«Матч Бундеслиги, который, наверное, для «Баварии» имеет уже сакральное какое-то значение, потому что, если не удастся эту игру выиграть, разговаривать дальше о каких-то вариантах борьбы за чемпионство, скорее всего, не придётся. И более того, я думаю, что если игра будет проиграна, возможно, даже и в случае ничьей, то решение о расставании с Томасом Тухелем, которое было принято, может ускориться. То есть сейчас они решили, что расстаются по окончании сезона, но если этот матч не будет выигран, возможно, расстанутся сразу же, потому что дальше терпеть это невозможно. И так у «Баварии» три поражения подряд, чего не было очень давно. «Бавария» далеко отстала от леверкузенского «Байера», и уже не всё от неё зависит в чемпионате. Впереди игра Лиги чемпионов, которая тоже не совсем однозначная. Ну, в общем, «Бавария» должна, на мой взгляд, собраться. Говорю это третью неделю подряд.

Коэффициент 1.73 на победу «Баварии». Я предложил бы ставить на неё. Во всяком случае, логически обосновать можно только эту ставку. Ну, если думать о том, что выиграет «Лейпциг», то это значит, что «Бавария» сливает своего тренера и продолжит это делать. Не хотелось бы верить, что такое возможно. Поэтому победа «Баварии» с коэффициентом 1.73», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».