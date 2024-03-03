«Наполи» — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на игру Серии А

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.16.

«Наполи» сыграет с «Ювентусом». Неаполитанцы вроде как потихоньку набирают обороты, уже с третьим тренером. Однако туринцы – очень сдержанная и прагматичная команда. Думаю, три очка тут заберёт «старая синьора».

«Наполи» в последнем туре Серии А просто прорвало – досталось «Сассуоло». Неаполитанцы разгромили соперника со счётом 6:1, забили и Хвича, и Осимхен. В принципе, такой результат был ожидаем. Когда-то «Наполи» должен был выместить все свои эмоции. Ведь очень тяжело проходил сезон для команды – титул защитить уже точно не получится, сменилось несколько тренеров, часто идёт череда разных результатов.

В таблице Серии А «Наполи» давно закрепился в середине. С 40 очками он занимает девятое место. До зоны еврокубков – четыре очка и несколько команд. Если подопечные Кальцоны начнут часто выдавать такие встречи, как с «Сассуоло», то вполне у них может получиться подняться в топ-6. Также определённые шансы есть у коллектива в Лиге чемпионов. Там в первом матче 1/8 финала они пока с «Барселоной» сыграли вничью (1:1). С учётом нестабильности каталонцев, в их паре может произойти всё что угодно.

А вот «Ювентус» идёт вторым в чемпионате Италии. Хотя о борьбе за первую строчку клуб уже не думает – разрыв между ним и «Интером» уже составляет 12 очков. И в такой ситуации туринцы могут винить только самих себя. Помимо проигрыша миланцам (0:1), они также потеряли очки в противостояниях с «Эмполи» (1:1), с «Удинезе» (0:1) и с «Вероной» (2:2). Конечно, всё это не те соперники, с которыми ожидалась потеря очков у «Юве».

Несколько дней назад появились новости о дисквалификации Погба на четыре года. Но, конечно, особого влияния на команду из Турина не будет в связи с этой новостью – она и так давно играет без француза. В этом плане «Наполи» со своими частыми сменами тренеров выглядит более нестабильным.

В общем, тут встречаются две примерно равные команды, если учитывать их последние частые неудачи. Да, «Наполи» показал свой класс в игре с «Сассуоло», забив много голов. Но такой сценарий вряд ли пройдёт с «Ювентусом». Туринцы любят, забив один мяч, сразу закрыться в обороне. Так, скорее всего, произойдёт и сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».