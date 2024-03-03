«Наполи» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: победа «Наполи» за 2.42.

«Наполи» встретится с «Ювентусом». Если смотреть на турнирное расположение соперников, то тут, кажется, интриги нет. Но последние неудачи туринцев примерно уравнивают шансы на успех.

Тяжело «Ювентусу» дались последние игры. Долгое время клуб шёл на серии побед и боролся за лидерство с «Интером». Но на матче с «Эмполи» серия прервалась — 1:1. После этого последовали неудачи с тем же «Интером» (0:1), с «Удинезе» (0:1) и с «Вероной» (2:2). Только в прошлом туре с «Фрозиноне» команда Аллегри наконец-то победила, и то со скрипом — 3:2.

В таблице Серии А после таких результатов «Юве» выпал из борьбы за первенство — с 57 очками он всё ещё идёт вторым, но уже имеет отставание от «Интера» в 12 очков. А вот «Милан» с третьей строчки поджимает «старую синьору». Так что подопечным Аллегри ещё предстоит защитить своё право финиша на втором месте.

У «Наполи» же совсем другие задачи стоят сейчас в Серии А. Клубу нужно хотя бы в зоне еврокубков финишировать, о топ-3 речи даже не идёт. Сезон очень тяжело проходит для действующего чемпиона Италии, уже сменилось несколько тренеров. На данный момент неаполитанцы в своём активе имеют 40 очков, которые обеспечивают им только девятое место. Впрочем, несколько противников выше не имеют большого отрыва от «Наполи». Победы в ближайших турах могут позволить подопечным Кальцоны приблизиться к топ-6.

Хотя последние результаты коллектива тоже были довольно невзрачными — 0:1 от «Милана», 1:1 с «Дженоа» и с «Кальяри». Также со счётом 1:1 «Наполи» сыграл с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Результат ответного противостояния довольно непредсказуем. Может быть, мы увидим неаполитанцев и в четвертьфинале главного турнира Европы.

Всё-таки я сейчас верю в победу хозяев поля. Обе команды показывают не лучшие результаты. Но «Наполи» имеет большую мотивацию — он ещё имеет шанс попасть в еврокубки. «Юве» же закрепился на втором-третьем месте. К тому же у неаполитанцев сменился главный тренер — сейчас игроки выступают особенно расслабленно, что доказал прошлый тур Серии А — 6:1 с «Сассуоло». Такого же результата сегодня не жду. Но, думаю, три очка с игры всё равно увезут хозяева поля», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».