«Шеффилд» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Шеффилд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.83.

«Шеффилд» и «Арсенал» сыграют в 27-м туре чемпионата Англии. Никакой интриги тут не вижу – гости должны легко набирать три очка.

«Шеффилд» в последнее время выступает довольно слабо. В пяти встречах у него всего одна победа – над «Лутон Таун», идущим не настолько выше в таблице (3:1). Во всех остальных противостояниях «клинки» проигрывали, причём ещё и много пропуская – 2:3 от «Кристал Пэласа», 0:5 от «Астон Виллы» и 0:5 от «Брайтона».

В таблице у команды уже почти никаких перспектив нет – с 13 очками он идёт на последней строчке, уже имея отставание от «Ноттингема» со спасительного места в 11 очков. Сократить такой разрыв будет очень тяжело.

А вот «Арсенал», конечно, находится совсем в другой ситуации, в сравнении с его соперником по этой встрече. Клуб ведёт упорную погоню за лидирующими в АПЛ «Ливерпулем» и «Ман Сити». Собственно, разрыв между ними минимальный, несколько очков. Вполне подопечные Артеты могут побороться за чемпионство – нужно самим выигрывать и ждать неудач соперников.

В последних встречах «пушкари» только выигрывали и много забивали – 6:0 с «Вест Хэмом», 5:0 с «Бёрнли» и 4:1 с «Ньюкаслом». Немного подпортила статистику «Арсеналу» первая игра с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:1. Думаю, в ответной встрече подопечные Артеты уже так просто не дадут себя обыграть.

Уверен, «Арсенал» тут снова добудет уверенную победу – соперник для этого самый подходящий. «Шеффилд Юнайтед» уже в лиге почти ни за что не борется. Сейчас «клинки» не в состоянии останавливать атаки «канониров», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».