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Прогноз на матч АПЛ Шеффилд Юнайтед — Арсенал 4 марта 2024 года, коэффициенты букмекеров, где смотреть онлайн

Экспресс на футбол с коэффициентом 14.03: верим в «Арсенал» и «Интер»
Алексей Анисимов Николай Павлов
,
Экспресс на футбол 4 марта
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Лондонцы останутся в чемпионской гонке, команда Андрея Талалаева выйдет в лидеры Первой лиги.

Выдыхаем! Первый после возобновления РПЛ тур завершён, а Лига чемпионов вернётся только завтра. И всё же кое-что на понедельник осталось. Выбор солидный: АПЛ, Серия А и наша родная Первая лига. Как насчёт экспресса с коэффициентом 14.03?

Прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 26 турах «Шеффилд Юнайтед» набрал всего 13 очков и находится на последнем месте в таблице АПЛ. Единственное светлое пятно для «клинков» в последнее время — выездная победа над «Лутоном» со счётом 3:1. Вылет в Чемпионшип кажется неизбежностью, ведь до спасительной 17-й строчки аж 11 очков. Чудеса в футболе бывают, да только предпосылок для этого не видно.

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В свою очередь, «Арсенал» ведёт борьбу на двух направлениях: за титул в АПЛ и в плей-офф Лиги чемпионов. «Канониры» умело используют несколько схем, надёжно обороняются и эффективны в позиционном нападении. С результативностью тут полный порядок. Подопечные же Криса Уайлдера слабо выступили в обороне и дома пропустили 36 мячей в этом сезоне чемпионата Англии.

Не видим смысла мудрить. «Арсенал» видится командой принципиально иного уровня, а проблем с настроем на аутсайдера в гостях на фоне борьбы за титул возникнуть не должно. К слову, последняя очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу лондонцев. ИТБ 2.5 гола «Арсенала» за 1.73 — хороший вариант, победа «Арсенала» всухую за 1.85 — ещё лучше.

Прогноз на матч Первой лиги «Химки» — «Тюмень»

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
04 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Тюмень
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Классная игра в Первой лиге, соперники по итогам осенней части располагались в зоне стыков. За 20 туров химчане набрали 36 очков, а тюменцы — 35. При этом один из конкурентов — махачкалинское «Динамо» (37 очков) — проиграл свой матч в субботу, а потому победитель выйдет на первое место. В случае мирного исхода положение в турнирной таблице уплотнится.

Андрей Талалаев остался в «Химках», предыдущее поражение в турнире датировано аж серединой сентября. Порядок навели, игру выстроили, а с физической подготовкой у Талалаева проблем не было никогда и нигде. Добавим к этому, что «Тюмень» в предстоящем матче сыграет не в оптимальном составе. Из-за дисквалификации в Химках не помогут центральный защитник Никита Печенкин и опорник Денис Самойлов.

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Против «Тюмени» также играет то, что команда направилась на игру в Химки прямиком из Турции, улетев со сборов последней среди остальных участников. При таких раскладах напрашивается твёрдая победа «Химок». Строго говоря, даже последние результаты соперников перед зимним перерывом намекают на преимущество хозяев. П1 за 2.05 смотрятся недурно. Состав у «Тюмени» скромнее, плюс чужое поле.

Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Дженоа»

Италия - Серия А . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» проводит фантастический сезон. Всего одно поражение за 26 туров в Серии А, а также три мирных исхода. За этот период подопечные Симоне Индзаги пропустили только 12 мячей, а забили целых 67. Таким образом, они вышли на первое место среди самых забивающих команд топ-5 лиг. Никто на внутренней арене подобный темп не держит, чемпионство — вопрос времени.

Вроде бы разница в классе очевидна. Плюс своё поле. Календарь тоже говорит за хозяев: до ответного матча с «Атлетико» ещё полторы недели, а из Кубка Италии подопечные Симоне Индзаги вылетели. Беречь силы особо незачем. К тому же в девяти предыдущих очных встречах у «Интера» семь побед с разницей в два и более мячей. Солидно? А то нет!

Проблемы две. Первая — гости в порядке. В последних 11 встречах в чемпионате Италии они уступили лишь «Аталанте» (1:4). Уверенно расположились в середине таблицы, отрыв от зоны вылета двузначный. Ничьих, конечно, многовато, зато защита хороша. Всего 15 пропущенных мячей в 13 гостевых матчах Серии А. Мощно.

Вторая — «нерадзурри» создали внушительный запас и прекрасно осознают свою силу. То есть вряд ли станут гнаться за разгромом. Особенно на фоне кадровых потерь (Бастони дисквалифицирован, а Чалханоглу, Тюрам, Сенси и Ачерби остаются в лазарете). Главное — избежать потерь перед второй битвой с «Атлетико». На победу «Интера» в один мяч дают 3.70, на победу «Интера» всухую — 1.85. 1:0 или 2:0 видится более чем реальным исходом. Рискнём.

Экспресс на матчи АПЛ, Серии А и Первой лиги 4 марта

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Шеффилд Юнайтед» всухую за 1.85.

Ставка 2: победа «Химок» в матче с «Тюменью» за 2.05.

Ставка 3: победа «Интера» в матче с «Дженоа» с разницей в один мяч 3.70.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.05 х 3.70 = 14.03.

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