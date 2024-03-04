ЦСКА — «Локомотив»: когда матч плей-офф КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы и ставки

4 марта состоится третий матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.13, а шансы ярославцев оценили в 3.00. Ничья в основное время доступна за 3.90.

Аналитики считают, что третья встреча серии ЦСКА — «Локомотив» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.76. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ принимают за 1.69. Если ярославцы в итоге возьмут матч, сыграет коэффициент 2.21.

В первом же матче серии плей-офф с «Локомотивом» ЦСКА показал свой истинный уровень. Сразу вспомнилась команда образца прошлого сезона с крепкой обороной и великолепной реализацией моментов. Таким образом, победа над ярославцами со счётом 4:0 напомнила, кто выиграл Кубок Гагарина в минувшем году.

Да и во второй игре серии москвичи были близки к победе. Даррен Диц открыл счёт, но «Локомотив» перевернул неудачный ход встречи. Заброшенными шайбами отметились Александр Елесин и Денис Алексеев. В матче было много силовой борьбы и несколько потасовок, поскольку нервы были на пределе. В итоге «Локомотив» одержал победу (2:1) и сравнял счёт в серии: 1-1.

Серия плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом» стала фирменным знаком лиги, поскольку команды встречаются в турнирной сетке Кубка Гагарина в четырёх последних сезонах.