«Осасуна» — «Алавес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» – «Алавес».

Ставка: победа «Осасуны» за 2.42.

«Две эти команды являются соседями по турнирной таблице. «Осасуна» опережает «Алавес» на четыре очка. По сути, и для тех, и для других сезон закончен, им и вылет в дивизион ниже не грозит, и борьба за медали не светит. Они расположились очень чётко в середине турнирной таблицы и сейчас уже по большому счету доигрывают чемпионат.

Учитывая, что матч пройдёт на поле «Осасуны», я отдаю предпочтение ей. Оба коллектива потеряли весь интерес к чемпионату. Наверное, в психологическом состоянии им сейчас можно позавидовать, они спокойно выходят и играют в своё удовольствие: выиграли – хорошо, проиграли – ничего страшного.

А вообще выходить на поле без какой-либо мотивации, поверьте, крайне сложно. Всё это зависит прежде всего от самих игроков, от их настроя. Мой прогноз – победа «Осасуны», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».