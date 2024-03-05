«Амур» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Амура» за 3.25.

«В Хабаровске назревает сенсация. Там «Амур» может выйти вперёд в серии с «Металлургом».

Нынешний плей-офф становится крайне непредсказуемым. Ну разве кто-то мог подумать, что в Магнитогорске эта пара обменяется победами? Причём уже в первой игре подопечные Андрея Разина взяли верх с громадным трудом – 2:1. А во втором поединке сильнее были хабаровчане. И выиграла команда Андрея Мартемьянова в основное время. И этот успех получился волевым. Так, на шайбу Игоря Гераськина «амуровцы» ответили точными бросками Александра Хохлачёва, Дмитрия Шевченко и Егора Коршкова. Ну а гол Люка Джонсона на последней минуте на итоговый результат повлиять уже не мог. 3:2 – и счёт в серии стал равным.

А на льду «Платинум Арены» нас может ждать всё что угодно. Кстати, в Хабаровске в этом сезоне «Амур» побеждал «Металлург» даже со счётом 7:6. И не исключено, что команды и сейчас порадуют зрителей высокой результативностью с обеих сторон. И, так как «Амур» на данный момент находится на более высоком эмоциональном уровне, вектор сенсации может быть продолжен. Команда Мартемьянова одержит вторую подряд победу и выйдет вперёд», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».