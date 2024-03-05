«Амуру» помешает Хабаровск, «Авангард» покорит Тольятти. Чего ждать от плей-офф КХЛ?

Плей-офф КХЛ набирает обороты. Пришло время третьих матчей. Мы подготовили для вас экспресс на вторник, 5 марта, с общим коэффициентом 12.63.

Прогноз на третий матч серии «Амур» — «Металлург»

Андрей Мартемьянов — не волшебник. Зато своё дело знает на зависть. А это в каком-то смысле даже лучше. Выстроить стилистически узнаваемую и тактически грамотную команду при сдержанных ресурсах? Попасть в кубковую восьмёрку? Стать большой проблемой для кого угодно в плей-офф? Обращайтесь. Никаких чудес — только настоящая мужская работа. Такая работа часто остаётся в тени, хотя заслуживает громадного уважения.

Первая часть серии выдалась на загляденье. Два нервных и близких матча, по одной победе в каждую сторону, разница — строго в одну шайбу (2:1 и 2:3). «Амур» бился до конца в первой встрече. Грузил шайбу на «пятак», копал лёд у ворот Набокова. И едва не спасся. Спустя сутки снова пропустил первым. Продолжил следовать плану. Отыгрался, а на 35-й минуте поймал попутный ветер, забросив две шайбы за 15 секунд. После чего грамотно провёл третий период.

Выстроил крепость на входе в свою зону, зачищал «пятак» изо всех сил, не давал форвардам соперника поднимать голову. От второй пропущенной шайбы это не уберегло, да только состоялась она на 60-й минуте. Самое время похвалить «тигров». Обученность, тактическая грамотность, структура игры — это здорово. Для регулярного чемпионата.

А для плей-офф — недостаточно. Помимо них, требуются как минимум вера в собственные силы и гибкость. На одной обученности далеко не уехать, ведь тренерский штаб оппонента разложит структуру на атомы и поймёт, куда целить. «Амур» в первой встрече не сомневался в себе при 0:2, а во второй показал характер при 0:1 и гибкость — при 3:1. Отказался от ответных атак, гнулся, страдал, принимал шайбы на себя. Но — помогал вратарю и сохранял дисциплину. Всего одно удаление за третий период — более чем хороший показатель.

Вроде бы «тигры» в порядке, молодой «Металлург» ожидаемо испытывает проблемы, а тут ещё и переполненные трибуны «Платинум-Арены». В этом и таится опасность. Хоккей в Хабаровске очень любят, поддержка зрителей крайне мощная. А уж в Кубке Гагарина, по которому болельщики успели так соскучиться… Следовать намеченному плану и держать эмоции под контролем все 60 минут в родных стенах «Амуру» будет гораздо сложнее.

Ожидаем, что на каком-то этапе эмоции перехлестнут. Вышколенный «Амур» пострадает от того, что захочет сделать больше, чем надо. Где-то увлечётся атакой, где-то схватит пару лишних удалений. И да — проиграет. После чего серия начнётся по-настоящему.

На победу «Металлурга» в основное время дают 2.15, а мы рискнём взять ИТБ 3.5 гола «Металлурга» за 3.30. Игорь Бобков при всех своих плюсах всегда отличался нестабильностью. Старт серии он провёл мощно, нагрузку в Магнитогорске получил знатную (80 бросков). Есть подозрение, что во вторник голкипера ожидают сложные 60 минут.

Прогноз на третий матч серии «Лада» — «Авангард»

Отпустить вторую игру «Ладе» будет невероятно сложно. Всё необходимое для победы подопечные Олега Браташа имели. Хотя «имели» — плохое слово. Создали, подготовили — так точнее. 2:0 к исходу 51-й минуты, отсутствие удалений в третьем периоде. В итоге — две абсолютно несвойственные себе ошибки. «Авангард» же хватку не ослабил. Раз гол, два гол, три гол — к восьмой минуте овертайма управились.

Трудно смотреть, как нажитое непосильным трудом превращается в пыль. Ещё труднее после этого продолжить как ни в чём не бывало гнуть свою линию. А иного пути у Тольятти нет. Состав омичей заметно мощнее, удачное начало серии добавляет уверенности и даёт право на ошибку. «Авангард» ничего просто так не отдаст, он это доказал в воскресенье. Хотите что-то получить? Попробуйте заберите.

Попытки угадать исход третьего матча зависят от того, как сильно вы верите в боевой дух «Лады». Ставить на победителя и форы не рискнём. «Авангард» не забьёт в первом периоде за 2.20 — это уже интересно. Хозяева наверняка внимательно проведут дебют, а подопечным Михаила Кравца спешить особо некуда. Постепенно игра может раскрыться, однако от стартовой трети особой результативности не ждём. Тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.62 — вариант попроще.

Прогноз на третий матч серии «Торпедо» — СКА

Пока самая непонятная серия первого раунда. Непонятная с точки зрения состояния сторон и трактовки происходящего. Вроде бы «Торпедо» увезло из Петербурга одну победу и едва-едва не уместило в чемодан вторую. В то же время нельзя сказать, что нижегородцы показывают классный хоккей и оставили все проблемы регулярки позади. Невероятно хорош Иван Кульбаков — выдерживает не только колоссальную бросковую нагрузку, но и бесконечные попытки хоккеистов СКА залезть под кожу.

Шансы гостей в третьем матче определённо выше, однако перекос в линии видится чрезмерным. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне «Торпедо» забрало у подопечных Романа Ротенберга обе встречи на своём льду. В то же время рассчитывать на столь же эффективные действия Кульбакова до окончания серии несколько наивно. Рано или поздно количество перейдёт в качество.

Проверять ли 1Х за 1.95 — дело вкуса. Мы же подстрахуемся и возьмём «СКА откроет счёт» за 1.74. Логика простая: в двух предыдущих матчах петербуржцы создали больше, однако исправно пропускали первыми. Причём в довольно элементарных ситуациях. Да, ставка продиктована скорее верой в теорию вероятности и статистику. Но даже так она выглядит лучше, чем, например, тотал больше 4.5 гола за 1.78.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 5 марта

Ставка 1: ИТБ 3.5 гола «Металлурга» в матче с «Амуром» за 3.30.

Ставка 2: «Авангард» не забьёт в первом периоде в матче с «Ладой» за 2.20.

Ставка 3: СКА откроет счёт в матче с «Торпедо» за 1.74.

Общий коэффициент: 3.30 х 2.20 х 1.74 = 12.63.