«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.07.

«Ужасная полоса у «Реала Сосьедад», конечно. По пенальти проиграли в полуфинале Кубка Испании «Мальорке», в чемпионате пропустили по три мяча от «Вильярреала» и «Севильи». Да, после того поражения от «ПСЖ» забивать стали, но и пропускают теперь очень много. Я не вижу шансов, чтобы баскский клуб сотворил сенсацию. Не верю в это.

Но, конечно, «Сосьедад» соберётся на этот матч. У него прекрасная поддержка. Плохо, без желания играть в таком важном матче просто нельзя. Другой вопрос, что возможности ограничены. Много травм, психологическое состояние безобразное.

Мне кажется, что для «ПСЖ» здесь главное — выдержать стартовый натиск. Если сразу не пропустят, то потом спокойно доведут дело до нужного результата, могут даже выиграть. В принципе, чуть-чуть потренировались с «Монако» в пятницу, сыграв в гостях 0:0. Но там не было Мбаппе, здесь он сыграет.

Посмотрел, хороший коэффициент дают на ставку «ПСЖ» не проиграет и тотал меньше 3.5». Что-то такое здесь и будет – 1:1, 0:1, 1:2. Уровень мастерства в среднем у парижан гораздо выше. Главное — не дать хозяевам поверить в себя», — приводит слова Титова «РБ Спорт».