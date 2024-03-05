«Бавария» – «Лацио»: прогноз Константина Генича на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 гола за 1.95.

«Обсудим ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Лацио». Две недели назад «Лацио» дома неожиданно выиграл со счетом 1:0. Как раз то поражение и положило начало разговорам о том, будет ли Тухель работать дальше, а после поражения от «Бохума» стало известно, что наставник «Баварии» покинет свой пост в конце сезона.

После этого «Бавария» встрепенулась и обыграла «РБ Лейпциг». Не удержала затем победу в матче с «Фрайбургом». «Лацио» после победы над «Баварией» явно поехал куда-то не туда. В минувших четырех матчах три поражения. «Лацио» сейчас явно не в порядке и ничего не смог сделать в матче с «Миланом», проиграв 0:1.

Веду к тому, что «Бавария» остается фаворитом и не так плохо играла в Риме. Были хорошие моменты. В этом матче, скорее всего, «Бавария» свое возьмет, через основное время или уже дополнительное, но дальше должны проходить мюнхенцы, хотя в 1/8 финала могут быть любые сенсации.

Минимум два гола «Бавария» в последнее время забивает. Да, это не срослось в Риме против «Лацио», но в составе «Баварии» достаточно футболистов опытных и знающих, как надо играть и выигрывать в таких матчах. Правда, «Лацио» много не пропускает.

Мне кажется, что на этот матч очень хорошее предложение — это индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 гола. Два гола хозяева должны забить, но вряд ли четыре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».