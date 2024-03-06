«Ман Сити» — «Копенгаген»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф Лиги чемпионов 6 марта

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Копенгаген».

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Напомню, в первом матче «Манчестер» победил со счётом 3:1. Было большое преимущество у «горожан», а единственный мяч они «привезли» себе сами.

«Сити» – явный фаворит. Нет сомнений, что он пройдёт дальше. Но у «Манчестера» было очень много игр, которые отняли немало сил и эмоций. «Горожане» победили в дерби.

Гвардиоле придётся сделать ротацию. Но «Копенгаген», который понимает, что шансов на проход дальше нет, покажет смелый и атакующий футбол. И на один гол точно наиграет», — приводит слова Мора «РБ Спорт».