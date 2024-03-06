«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.85.

«Давайте вспомним – в 2022 году у команд были две встречи, когда в Копенгагене сыграли 0:0, а на своем поле «Манчестер Сити» выиграл со счетом 5:0. В общем, тут вряд ли можно говорить о каком-то другом исходе. кроме победы «горожан», но коэффициент на этот исход ничтожный. Будем говорить о другом.

Важно, что наверняка, после игры с «Манчестер Юнайтед», которую «горожане» выиграли со счетом 3:1, в составе «Манчестер Сити» будет ротация. Люди подустали. А самое главное, что 10 марта, то есть фактически через три дня после игры в Лиге чемпионов, у «Манчестер Сити» будет матч в Ливерпуле – сумасшедшая игра, ведь они отстают в чемпионате на одно очко от «Ливерпуля». То есть и здесь должна быть ротация. Я не знаю, в каком составе, имея такой график, должна выйти команда на матч.

Сложно угадать характер предстоящего матча, но я думаю, что «Манчестер Сити» может позволить себе сыграть на сохранение сил. То есть победа то на своем поле наверняка будет, но, мне кажется, что она может быть не крупной. Вот на этом я свой прогноз и построю – тотал меньше 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».