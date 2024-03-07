«Спарта» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» Прага — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.97.

«Пражская «Спарта» сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, у англичан тут, конечно, проблем возникнуть не должно. В последнее время подопечные Клоппа обыгрывали всех в любом составе.

«Ливерпулю» тяжело приходится сейчас. Команда много игроков теряет из-за травм. Конечно, это касается многих клубов Европы. Однако «красные» умудряются при этом ещё претендовать на победы во всех турнирах, в которых они участвуют. Конечно, самым главным успехом для команды Клоппа будет победа в АПЛ — там она сейчас лидирует, пусть и имея минимальный отрыв от «Арсенала» с «Ман Сити».

Уже один трофей есть в кармане у «Ливерпуля» — победа в Кубке лиги. Причём как раз с большой проблемой стартового состава столкнулись «красные», на поле в финале выходило много игроков-резервистов. Тем не менее сумел клуб переиграть «Челси», показал характер. Теперь вот будет биться за победу в Лиге Европы.

«Спарта» пару дней назад сыграла нулевую ничью со своим географическим соседом — со «Славией». Так прервалась серия побед команды, которая насчитывала четыре матча во всех турнирах. В том числе удалось представителю Чехии переиграть «Галатасарай» в ответном противостоянии предыдущего раунда Лиги Европы — 4:1. В первом же их матче турки победили с недостаточным преимуществом в счёте — 3:2, так что дальше прошла «Спарта».

В общем, сейчас сложно ставить против «Ливерпуля». Конечно, велика вероятность, что мы и тут увидим молодёжку мерсисайдцев. Но ранее Клопп и его подопечные уже доказали, что способны выигрывать любым составом. Тем более еврокубок — дополнительная мотивация для молодых игроков. Не факт, что разгромно, но победа останется за гостями, которые, вероятно, сумеют забить под конец встречи», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».