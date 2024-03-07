«Спарта» — «Ливерпуль»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Чехии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.

«Пражане уверенно выступают в домашнем чемпионате. Лишь одна потеря очков в последних 10 матчах, за счёт этого команда вырвалась на первое место и имеет +4 от «Славии».

Исключительный по качеству матч «Спарта» выдала в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы. «Галатасарай» приехал в столицу Чехии в ранге фаворита, да и к тому же с преимуществом после первой игры. В той встрече минимальную победу клубу из Стамбула принёс Мауро Икарди, забивший на 90-й минуте игры. Во второй встрече счёт открыл Пресиадо, через восемь минут Бардакчи счёт сравнял. Серьёзным подспорьем для пражан стало удаление Каана Айхана на 68-й минуте. После этого «Спарту» уже было не остановить: три забитых мяча за 20 минут отправили чехов в 1/8 финала Лиги Европы.

Во внутренних соревнованиях «Ливерпуль» очень хорош: победа в Кубке лиги, выход в четвертьфинал Кубка Англии и лидерство после 27 туров в АПЛ. В каждом из матчей «Ливерпуль» показывает удивительную волю к победе. Так случилось и в последнем туре. Ничья 0:0 с «Ноттингемом» до самой концовки и спасительный гол Дарвина Нуньеса на 99-й минуте. В Лиге Европы команда Клоппа тоже хороша. Группу с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом англичане прошли без особых проблем.

Перед первым матчем именно ливерпульцы выглядят заведомыми фаворитами, однако нужно понимать, что в выходные «красных» ждёт важнейшая встреча в матче АПЛ, в гости пожалует «Манчестер Сити», а это один из главных конкурентов в борьбе за золото. Скорее всего, Клопп даст отдохнуть некоторым игрокам основы, поэтому мы можем рассчитывать на обоюдоострую игру», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».