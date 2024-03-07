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«Спарта» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги Европы

«Спарта» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на игру плей-офф Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спарта» – «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Здесь тоже очень важный момент, что «Ливерпуль» в выходные будет играть с «Манчестер Сити» в чемпионате, тот матч очень важен. Поэтому акцент на игре в Праге Клопп не сделает. У «Ливерпуля» и так лазарет переполнен, поэтому всех тех лидеров, кто ещё способен выходить на поле, наверняка поберегут.

«Спарта» играет весело, открыто. Одно удовольствие было смотреть её игры с «Галатасараем». Об обороне никто не заботился, все искали счастья впереди. Интересные матчи получились. И я уверен, что дома «Спарта» не испугается «Ливерпуля», будет гнуть свою линию – прессинговать, пытаться плести комбинации. «Спарта» традиционно охотно бьёт по воротам. А «Ливерпуль» опасен в любом составе. Даже если одна молодёжь выйдет, то свой гол англичане забьют.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А я поставлю на «обе забьют». Все вопросы наверняка «Ливерпуль» отложит до домашней встречи. Там он легко сможет отыграться, даже если первый матч не получится», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

О таком завершении карьеры можно только мечтать:
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