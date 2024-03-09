«Рубин» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.86.

«Одна из самых закрытых встреч этого тура пройдёт, скорее всего, в Казани, где похожие по стилистике команды сыграют друг с другом. На «Казань Арене» «Рубин» против «Пари НН». Неожиданно для меня и для многих, я думаю, что первая игра между этими командами в Нижнем Новгороде получилась результативной. 2:1 тогда «Пари НН» одержал победу, но счёт не совсем был по игре, потому что «Рубин» мало в чём уступал нижегородцам. В итоге сыграли свою роль какие-то нюансы и детали в той игре.

Сейчас команды хорошо друг друга изучают, хорошо друг друга знают. У «Нижнего» возвращается Юран на бровку — после отбытия дисквалификации. Ну и пока ещё как следует не сыгрались впереди Кучаев, Ермаков и Марадишвили, даже несмотря на то, что они друг друга хорошо знают. Но в новых условиях, в новой команде, с новыми требованиями они пока ещё друг к другу привыкают.

«Нижний» больше очков набирает дома, чем на выезде. На выезде с большим трудом даются игры команде Сергея Юрана. Я думаю, что «Пари НН» запрётся. «Рубин» с появлением некоторых новых футболистов и травмами прошлой гвардии ведущих игроков, таких как Кабутов, Иву и тот же Тесленко, думаю, может показать хорошую организацию, но в атаке, особенно в позиционном нападении, имеет не так много вариантов. Могут помочь стандарты, а могут и не помочь.

Поэтому, мне кажется, первый тайм особенно будет очень тяжёлым и вязким, без большого количества моментов. Мой прогноз – ничья в первом тайме за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».