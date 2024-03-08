«Рубин» — «Пари НН». Сергей Юран разучился играть в гостях

Его подопечные до сих пор не выиграли ни одного гостевого матча в этом сезоне. Ничьих при этом всего две.

9 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Пари НН». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.88. Успех нижегородцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Пари НН» 9 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Пари НН» (09.03.2024)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. 9 марта состоятся три встречи 20-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами местный «Рубин» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

После неудачного старта сезона «Рубин» набрал просто замечательный ход. В последних 11 матчах в чемпионате России он уступил только лидирующему «Краснодару» (0:2) и «Динамо» (0:1). Также подопечные Рашида Рахимова сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и краснодарцами (1:1).

У Рахимова очень здорово получается встраивать новобранцев в систему клуба из Казани. Очень быстро адаптировались к схеме и требованиям специалиста как пополнившие состав «Рубина» осенью футболисты, так и приобретённые зимой. Некоторые из них с ходу стали основообразующими.

К слову, зимой Рахимов получил в подспорье четырёх легионеров — Богдана Йочича, Луку Биеловича, Дардана Шабанхаджая и Касру Тахери. Сборы «Рубин» провёл противоречиво. Он выиграл только три из восьми товарищеских матчей. Во всех остальных потерпел поражения. При этом получили травмы из-за высоких нагрузок несколько важных футболистов.

Несмотря на это, казанцы весьма неплохо выступили в матче последнего тура РПЛ с «Краснодаром». В концовке они продемонстрировали наличие характера, перехватили инициативу и на последних минутах вырвали ничью. Гол забил после подачи углового получавший ранее очень мало игрового времени защитник Рустам Ашурматов.

У «Пари НН» совсем другая история. Он постепенно прогрессирует под руководством опытного Сергея Юрана. Однако на последнем отрезке сезона у клуба наблюдается спад. Он спустился на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от занимающего шестое место «Рубина» составляет четыре очка.

В последних восьми матчах в чемпионате России нижегородцы победили только «Сочи» (1:0) и «Урал» (1:0), Вничью они сыграли с «Балтикой» (0:0) и «Факелом» (1:1). Показательно, что все очки были набраны во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы первенства командами.

Уступили подопечные Юрана сначала «Спартаку» (0:2) и ЦСКА (2:3), а затем «Ростову» (0:1) и «Зениту» (0:1). Зимой «Пари НН» приобрёл ряд новичков, в частности трёх полузащитников — Валерия Царукяна, Константина Марадишвили и когда-то выступавшего как раз за «Рубин» на правах аренды Константина Кучаева.

Сборы нижегородцы провели неплохо. Они проиграли только одну из семи контрольных встреч. Тем не менее удачно возобновить сезон у подопечных Юрана не получилось. Они дома не сумели обыграть «Факел». Поставить на победу «Рубина» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Благодаря качественным усилениям Рахимов значительно улучшил игру «Рубина» в обороне. В последних девяти турах в первенстве он пропустил только два мяча. Также немаловажно, что встреча состоится в Казани. Дома казанцы проиграли только три из девяти матчей в РПЛ. Причём все три поражения были в начале сезона.

У нижегородцев наблюдаются очень большие проблемы с выездами. Они не одержали в этом сезоне ещё ни одной победы в гостях. Ничьих при этом всего две. Подопечные Юрана хуже всех в РПЛ выступают на выезде. В девяти встречах в гостях в первенстве они забили только три мяча, а пропустили 12.

Также стоит отметить, что зимой Юран лишился подспорья Эдгара Севикяна. Он перебрался в состав «Ференцвароша». Армянский нападающий в этом сезоне принял участие в 14 встречах в составе «Пари НН», в которых забил семь мячей. Потеря, мягко говоря, неприятная.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Пари НН» 9 марта 2024 года

«Рубин» пребывает на подъёме. Он проиграл только 2 из 11 последних матчей в РПЛ, причём в обоих случаях потерял очки во встречах с лидерами. Рахимов поставил клубу отменную игру в обороне. Вполне вероятно, казанцы выиграют со счётом 1:0 или 2:0. У «Пари НН» огромные проблемы с выездами. Да и в целом на последнем отрезке сезона у нижегородцев проглядывается спад. Вряд ли у Юрана получится найти выход из ситуации.

Ставка: победа «Рубина» за 1.88.