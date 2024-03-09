«Рубин» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на встречу 20-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2 за 1.80.

«Нет у меня больших ожиданий, связанных с этим матчем. Я понимаю, как будет играть «Рубин», что будет делать «Пари НН». Казанцы на своём поле будут поддавливать, но аккуратно, большими силами вперёд сразу не двинутся. Даку будет впереди пытаться цепляться за мяч, постарается вынудить нижегородцев сфолить. Стандарты – это главный шанс для достаточно мощных казанцев.

«Пари НН» в гостях весь сезон ужасные результаты показывает. По-моему, всего два раза команда Юрана в гостях смогла взять очки, побед нет. Главное для «Нижнего» — не пропустить. Учитывая, что атака у «Рубина» не самая изобретательная, эту задачу вполне реально выполнить, на мой взгляд.

Думаю, даже один гол для такой игры будет неплохим результатом. Поставлю на «тотал меньше 2 мячей». Ничья 0:0 меня здесь ни капли не удивит», — приводит слова Титова «РБ Спорт».