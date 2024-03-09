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Пётр Ян — Сонг Ядонг: во сколько начало, по какому каналу покажут, кто фаворит

Пётр Ян — Сонг Ядонг: во сколько начало, по какому каналу покажут, кто фаворит
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С 9 на 10 марта в Майами (США) в «Касейя Центре» состоится турнир UFC 299. В одном из боёв порадует россиян своим возвращением бывший чемпион Пётр Ян, который подерётся с китайским бойцом Сонг Ядонгом. Начало поединка – не ранее 6:00 мск.

Поединок Пётр Ян – Сонг Ядонг можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

UFC 2024. UFC 299, Майами, США
Пётр Ян - Сонг Ядонг
10 марта 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Сонг Ядонг

Эксперты считают фаворитом Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.64. Шансы Ядонга оценили в 2.32. Вероятность ничьей – 53.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.30, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.35.

Дополнительно букмекеры предлагают поставить на то, что любой из бойцов этой пары получит бонус за «Выступление вечера», с коэффициентом 3.60. Ставки на то, что Ян победит ударом колена или локтя, принимают за 25.0. На то, что Пётр выиграет «треугольником», дают коэффициент 30.0.

Прогноз на поединок No Mercy:
Пётр Ян — Сонг Ядонг. No Mercy отправит Кунг-фу-пацана считать звёзды
Пётр Ян — Сонг Ядонг. No Mercy отправит Кунг-фу-пацана считать звёзды
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