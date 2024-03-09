Пётр Ян — Сонг Ядонг. No Mercy отправит Кунг-фу-пацана считать звёзды

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» состоится турнир UFC 299. В одном из боёв порадует россиян своим возвращением бывший чемпион Пётр Ян, который подерётся с китайским бойцом Сонг Ядонгом. Начало поединка – не ранее 6:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Пётр Ян — Сонг Ядонг

Эксперты считают фаворитом Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.64. Шансы Ядонга оценили в 2.32. Вероятность ничьей – 53.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.30, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.35.

Где смотреть бой Пётр Ян — Сонг Ядонг

Поединок Пётр Ян – Сонг Ядонг можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой UFC 299 Пётр Ян — Сонг Ядонг (10.03.2024)

10 марта болельщики боёв без правил не будут спать с самого утра, даже несмотря на выходной. Всё потому, что начнётся UFC 299, который обещает подарить море эмоций. В одном из поединков Пётр Ян будет драться с Сонг Ядонгом. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

No Mercy наконец-то снова появится в октагоне, а то россияне уже заждались его зрелищных поединков. Он не понаслышке знает о взлётах и падениях. Как-то быстро из чемпиона UFC Пётр превратился в среднерейтингового бойца, занимающего четвёртую строчку легчайшего дивизиона.

После дебюта в сильнейшей лиге мира Ян одержал семь побед подряд, в том числе выиграв титул чемпиона. Для этого он нокаутировал Жозе Альдо в пятом раунде, и никаких вопросов, конечно же, к такой победе не было. Высокая скорость, огромное разнообразие ударных комбинаций и нешуточная выносливость. Всё это сделало Петра одним из самых интересных бойцов, за которыми всегда было приятно наблюдать. Его поединки были зрелищными.

Первая защита титула – и No Mercy теряет свой пояс дисквалификацией. Про запрещённый удар коленом, который он использовал в поединке с Алджамейном Стерлингом, после слагали легенды. Как такое получилось, ведь Ян – профессионал с большой буквы? Подвёл угол и дал неправильный совет. Об этом Пётр вспомнил и перед встречей с Ядонгом. На вопрос журналистов о том, какой самый запоминающийся совет давали тренеры, он ответил: «бей коленом».

Пока Стерлинг искал способы избежать очередной драки с россиянином, ему дали поединок с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона в легчайшем весе. Было непросто, но No Mercy выиграл единогласным решением судей. Организованный всё-таки поединок с Алджамейном вновь получился неоднозначным.

Американец защитил пояс, но раздельным решением судей. Сам Ян посчитал, что его обокрали. Его эмоции понятны, в целом бой получался равным, но в некоторых моментах Стерлинг был лучше. О'Мэлли стал его следующим соперником, и вновь мнение судей разделилось, но победу отдали Шону. Честно говоря, по справедливости. Он перебивал Яна и выглядел лучше. Что-то не то творится с бывшим чемпионом.

Казалось, что долгожданная встреча с Мерабом Двалишвили вернёт Петра в прежнюю форму. Эта схватка была не менее принципиальной, чем со Стерлингом. Столько слов было сказано в адрес Яна, да и грузин с американцем тренируются в одном зале и называют себя друзьями. В очередной раз No Mercy не был похож сам на себя и проиграл в одну калитку. Пусть и решением судей, но поражение Яна выглядело очевидным.

Пётр уже пробовал менять тренировочный лагерь, подход к подготовке, но ничего не получается. На этот раз он вновь решил вернуться в Таиланд, где провёл основной этап, а затем на финальную часть лагеря вылетел в США. Возможно, именно такой подход поможет ему вернуть себя прежнего и подарить заждавшимся болельщикам зрелище.

Сонг Ядонг считается очень опасным соперником, и если вы ранее никогда о нём не слышали, то не следует поспешно сбрасывать его со счетов. Он далеко не проходной боец UFC. Просто ему никогда не давали настолько топовых поединков, как с Яном. За его плечами 10 побед в UFC, два поражения и одна ничья. Он неоднократно получал приз за лучшее выступление вечера.

Например, когда нокаутировал Марлона Мораеса, уже завершившего карьеру, или Рики Симона. Вот только среди его ярких схваток есть поражение Кори Сэндхагену, которого не так давно побеждал Пётр. Песочный человек решил сравнить их удары. По его словам, у Яна богатый набор комбинаций, он использует сдвоенные удары, что ставит в тупик. А вот про китайского спортсмена он сказал, что тот бьёт сильнее кого-либо, с кем ему приходилось драться.

В этом он прав. Сонг умело использует свои мощные панчи. Они принесли ему пять побед в UFC нокаутами. Хороший боец не может быть силён в чём-то одном. Ядонг также умело защищается и владеет борьбой. Ему 26 лет, и карьера только переживает расцвет. Можно представить, насколько для него важно выиграть у Яна.

В последнем поединке с Крисом Гутьерресом ему очень сильно помогла работа в партере. Как раз этого терпеть не может Пётр. Он отлично защищается от борьбы, но очень плохо умеет работать в этой стихии. Россиянину больше нравится использовать вагон своих комбинаций, сдвоенных ударов и отрабатывать на дистанции.

Петру никак нельзя проигрывать. Если три поражения подряд топовым соперникам ему простили и быстро забыли, то в случае с Сонг Ядонгом он может потерять несколько позиций в рейтинге и долго не получит шанса выйти в октагон с кем-то из известных спортсменов. Мы считаем, что Ян предложит китайцу свою игру и тот примет правила. Поединок должен пройти в стойке с огромным количеством хитрых ударов. Что самое важное, он не будет полным. Ставим на победу Петра нокаутом за 5.50.

Прогноз и ставки на бой Пётр Ян — Сонг Ядонг 10 марта 2024 года

Вот то, чего ждут болельщики по всему миру от Петра Яна – зрелища. Сонг Ядонг и сам нередко соглашается подраться в стойке, ведь он это хорошо умеет. О его мощных панчах уже говорят все известные эксперты и даже бойцы, с которыми ему приходилось драться. No Mercy берёт комбинациями, силой и разносторонним арсеналом из ударов. Нас ждёт яркая рубка, которая не затянется надолго. Ждём нокаута от россиянина.

Ставка: победа Петра Яна нокаутом за 5.50.