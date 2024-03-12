ЦСКА — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч Пути РПЛ Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ростов» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

Думаю, что здесь получится настоящая кубковая игра. «Ростов» очень прилично готов к этой части сезона, две победы уже одержал, показав качественный футбол. У ЦСКА был слабый матч с «Оренбургом», но в Самаре за счёт стандартов победили. И в целом армейцы достаточно прилично выглядели.

Ростовчане наверняка не забыли поражение в конце первой части сезона, когда играли на снегу в Москве против ЦСКА. Карпин тогда был очень зол. Хочется взять реванш. Но мне кажется, команды будут помнить, что это кубковое противостояние. Был первый матч: в нём случилась ничья 1:1. Об этом нельзя забывать. Тот же «Ростов» вряд ли будет так же открыто идти вперёд. Здесь нужна осторожность.

Я не исключаю, что дело дойдёт до овертайма, а сам матч получится исключительно напряжённым и равным. Поставлю на тотал меньше 2.5 в основное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».