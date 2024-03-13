«Боруссия» Дортмунд — ПСВ: ставка Александра Мостового на игру плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — ПСВ.

Ставка: победа «Боруссии» за 2.13.

«Боруссия» Дортмунд и ПСВ встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Интересное противостояние, тяжело тут так легко определить победителя. Жду борьбы все 90 минут.

После ничьей с «Боруссией» (1:1) ПСВ разгромил «Зволле» в чемпионате – 7:1. В остальных встречах клуб был чуть скромнее – 2:2 с «Фейеноордом» и 1:0 с «Гоу Эхед Иглс». В чемпионате у красно-белых всё в порядке — они лидируют, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. А вот серия без проигрышей у ПСВ уже составляет восемь матчей, в большинстве из которых он выигрывал.

«Боруссия» тоже играет довольно хорошо – у неё всего одно поражение за пару месяцев, 2:3 от «Хоффенхайма». Да и там, можно сказать, просто не повезло команде Терзича – она создавала очень много и могла выигрывать. В последних турах чёрно-жёлтые без проблем справились с «Унионом» (2:0) и с «Вердером» (2:1). В таблице коллектив всё ещё немного отстаёт от топ-3, но своё место в зоне Лиги чемпионов занимает.

Уровень соперников примерно равен. Команды продолжают часто выигрывать. ПСВ и вовсе с отрывом лидирует в своём чемпионате. Но я думаю, что тут удача улыбнётся всё-таки хозяевам поля. «Боруссия» проводит не лучший свой сезон. Неудачи в Бундеслиге мотивируют её на выход в четвертьфинал ЛЧ. ПСВ не сумеет остановить такого опытного соперника», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».