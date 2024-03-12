«Боруссия» Д — ПСВ. В Германии ловить нечего

ПСВ феноменален в чемпионате Нидерландов, но для четвертьфинала Лиги чемпионов этого не хватит.

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу чёрно-жёлтых можно с коэффициентом 2.17. Успех красно-белых оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — ПСВ 13 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — ПСВ (13.03.2024)

В самом разгаре плей-офф еврокубков. 13 марта состоятся две ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде померяются силами «Боруссия» и ПСВ из Эйндховена. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Первый матч ознаменовался ничьей — 1:1. Такой результат на руку дортмундцам. Чёрно-жёлтые подготовили хорошую почву для ответной встречи, в которой у них будет дополнительное преимущество за счёт поддержки родных трибун.

«Боруссия» очень здорово прибавила с тех пор, как в её состав вернулся Джейдон Санчо. В последних девяти матчах в Бундеслиге подопечные Эдина Терзича уступили только «Хоффенхайму» (2:3), а также сыграли вничью с «Хайденхаймом» (0:0) и «Вольфсбургом» (1:1).

Санчо принял участие в восьми из девяти этих встреч, забил один гол и отдал результативную передачу. Статистика не из лучших, но возвращение англичанина в состав чёрно-жёлтых заметно повысило конкуренцию за место в основе, а также позволило Терзичу задействовать новые опции в атаке.

Также стоит отметить, что у Санчо ушло некоторое время на адаптацию. Был инцидент, когда ему не позволил пробить заработанный пенальти лучший бомбардир команды Никлас Фюллькруг. Постепенно англичанин возвращает себе звание одного из лидеров «Боруссии». Забитый им гол в игре последнего тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:1) стал победным.

ПСВ весьма неплохо смотрелся в первом матче. Он активно атаковал и нанёс много ударов, но бóльшая их часть пришлась в молоко. Голкипер «шмелей» вполне мог бы отыграть «на ноль», если бы не противоречивый пенальти. Матс Хуммельс совершил грубый подкат в своей штрафной, но сначала он коснулся мяча, а потом уже влетел в ноги сопернику.

Клуб из Эйндховена проводит один из лучших сезонов. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Отрыв от идущего следом «Фейеноорда» огромный — 10 очков. Красно-белые сыграли вничью только в 3 из 25 матчей в первенстве. Во всех остальных случаях они одержали уверенные победы.

За этот период времени подопечные Петера Боша пропустили только 13 мячей, а забили — 80. Показатели впечатляют, даже очень, но на международной арене дела у команды из Эйндховена идут далеко не так здорово. В 1/8 финала Лиги чемпионов она пробралась отнюдь не без удачи.

В шести встречах группового этапа турнира ПСВ победил «Ланс» (1:0) и пребывавшую в жутком кризисе «Севилью» (3:2). Также он сыграл вничью с французами (1:1), испанцами (2:2) и лондонским «Арсеналом» (1:1). Уступили красно-белые «канонирам» (0:4) на выезде.

Если дома подопечным Петера Боша не получилось победить дортмундскую «Боруссию», то на выезде вряд ли они смогут зацепиться хотя бы за ничью в основное время. Поставить на победу дортмундцев в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Во всех официальных турнирах в этом сезоне на стадионе «Сигнал Идуна Парк» чёрно-жёлтые потерпели только три поражения, а также четыре раза сыграли вничью. Есть основания полагать, что они станут одной из главных сенсаций сезона.

«Шмели» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, неожиданно для многих выиграв «группу смерти». И это было ещё до того, как в команду из Дортмунда вернулся Джейдон Санчо. Что-то подсказывает, что подопечные Эдина Терзича преподнесут ещё немало сюрпризов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — ПСВ 13 марта 2024 года

Дортмундская «Боруссия» набрала отличный ход на последнем отрезке сезона. Дома у чёрно-жёлтых есть все шансы обыграть ПСВ. Красно-белые доминируют в чемпионате Нидерландов, но международная арена — это совсем другой уровень. Думается, в Германии им ловить нечего. Здесь нужно больше качества и индивидуальных навыков.

Ставка: победа «Боруссии» Д за коэффициент 2.17.