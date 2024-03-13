«Боруссия» Дортмунд — ПСВ: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — ПСВ.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.80.

«Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Их первая игра завершилась вничью — 1:1. И, в общем, в той встрече ПСВ атаковал большую часть времени, Дортмунд сдерживал соперника. Можно сказать, что чёрно-жёлтые качественно не позволили нидерландцам создать большое количество моментов. При этом подопечные Терзича свой момент использовали — Мален забил своей бывшей команде.

Ответная игра для «Боруссии» домашняя. На выходных она обыграла «Вердер» на выезде, играя больше тайма в меньшинстве. Но до удаления Забитцера дортмундцы уже вели в два мяча. И, в общем, играя в равных составах в первом тайме, «Боруссия» имела большое преимущество и по владению, и забила, и реализовала свои шансы. Санчо забил свой первый гол за команду после возвращения. В общем, комфортная игра для «Дортмунда» складывалась потом. Уже после удаления «Вердер» больше держал мяч, больше бил по воротам соперника, но смог забить только один гол. В итоге чёрно-жёлтые победили.

«Боруссия» борется за топ-4 сейчас, за попадание в Лигу чемпионов. Команда уже приучила нас к тому, что она играет по счёту, если он её устраивает. Клуб делает это достаточно регулярно. И, в общем, мы видим, что в 2024 году на дистанции во втором круге чёрно-жёлтые делают это качественно. Это скучно, это, может быть, не очень приятно смотреть, но это работает у Терзича. И в Эйндховене тренер это показал. Тогда в матче с ПСВ в концовке на поле у «Дортмунда» из 10 полевых игроков восемь были оборонительного плана. Это, в общем, уже типичный тренерский стиль, его работа.

ПСВ в чемпионате одержал победу над «Гоу Эхед Иглс» в гостях – 1:0. Дест забил, вообще, он классный матч провёл. В игре Эйндховен довёл дело до победы, пусть в концовке Обиспо удалился. ПСВ всё равно нужный счёт удержал. Клуб лидирует с отрывом в чемпионате — 10 очков от второго места. Чемпионом, скорее всего, станет команда в этом году.

ПСВ полная противоположность Дортмунда. У Петера Боса команда прессингующая, постоянно играющая в атаку смело и открыто. Тренер использует схему 4-3-3, естественно, с акцентом на атаку. Стиль Боса всем известен. Это атакующий стиль, и цель этого футбола, чтобы игра зрителю нравилась. Бос тренировал «Дортмунд» недолго и неудачно. Так что он приедет на стадион, который хорошо знает, который когда-то для него был домашним.

Я думаю, что в Дортмунде, вполне вероятно, «Боруссия» начнёт матч все-таки не в режиме контроля и сдерживания, а больше в режиме атаки. Потому что домашняя игра, потому что первый матч завершился вничью 1:1. Да и правила выездного гола не работают уже давно. Поэтому я надеюсь, что мы увидим открытый футбол, пока Дортмунд не получит преимущество в счёте.

ПСВ, естественно, в этот открытый футбол увяжется и будет отвечать. Я, честно говоря, жду всё-таки яркой игры. Будем надеяться, что она такой получится. Ну чего ещё ждать от матча «Боруссия» — ПСВ, как не голов! Только если, конечно, чёрно-жёлтые быстро себе комфортный счёт не организуют», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».