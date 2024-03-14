«Славия» Прага — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Славия» Прага — «Милан».

Ставка: ТБ 3 за 2.07.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Славия» сыграет с «Миланом». В первом матче представитель Италии выиграл со счётом 4:2. Конечно, это не такой уж большой разрыв. Но не уверен, что чешский клуб сумеет сейчас обыграть миланцев с отрывом в несколько голов.

Тяжело проходил матч с «Миланом» для «Славии». Уже на 26-й минуте получил прямую красную карточку Диуф. После этого команда Пиоли сумела забить три мяча до конца тайма. Но и «Славия» один гол отыграла.

Во второй сорокапятиминутке представитель Италии играл расслабленно и пропустил в середине тайма. Но до ничьей хозяева поля не дали довести дело сопернику – Пулишич сделал счёт 4:2 в конце игры.

На эмоциях после такого поражения «Славия» на выходных разгромила «Теплице» в чемпионате Чехии – 4:0. В турнире красно-белые сейчас идут на длинной серии без поражений и борются за второе место со «Спартой».

«Милан» же сыграл более сдержанно на выходных с «Эмполи», выиграл с минимальным счётом 1:0. Конечно, могли бы подопечные Пиоли выиграть и более крупно, но решили покопить силы перед ответной встречей в еврокубке. Тем более что в Серии А дела у «Милана» уже идут довольно хорошо – они смогли опередить «Ювентус» и пока заняли вторую строчку.

Я тут жду борьбы. В первом матче «Славия» рано осталась играть вдесятером. И даже в такой ситуации клуб не проиграл с разгромным счётом. Сейчас чехи побегут в атаку с первых минут. Они ещё и играют дома. Так что точно сейчас жду результативной встречи», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».