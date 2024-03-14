«Локомотив» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Локо» у себя в Черкизове будет принимать «Балтику». У «Балтики» сейчас колоссальные проблемы, очень много изменений по составу. Действительно, пока игра ещё не выстроена, но игроки пришли хорошие, мастеровитые, а результата это пока калининградцам не приносит. И огромные проблемы у «Балтики», конечно, с забитыми мячами — уже восемь матчей подряд она не забивает.

У «Локомотива» с забитыми мячами проблем нет, но есть проблемы с такой психологической неуравновешенностью. Команда амплитудно очень играет. Хорошая игра была с «Сочи», хорошая по качеству игра, и чуть-чуть не повезло с реализацией, моментов было много. Надо было, конечно, матч выигрывать.

В первом матче между этими командами была зафиксирована ничья 2:2. Ну и здесь, чтобы пройти дальше, «Локомотиву» дома надо «Балтику» обыграть. В состоянии ли это сделать этот «Локомотив», какие бы изменения ни произошли по составу? Я думаю, что в состоянии. Коэффициент отличный на победу «Локомотива» — 1.8. На нём и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».