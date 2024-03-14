«Астон Вилла» — «Аякс»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги конференций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Аякс».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.07.

«Астон Вилла» примет дома «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Соперники не выявили победителя в первой игре неделю назад. Сейчас я всё-таки вижу англичан фаворитами.

Неделю назад соперники провели примерно равную встречу. Хотя отметил бы, что «Аякс» был чуть активнее в атаке, на один гол, может, и наиграл. Но единственное, чем обменялись соперники в итоге – удалениями в концовке. Впрочем, на результат это не повлияло. Теперь вопрос о том, кто пройдёт в четвертьфинал, решится в Бирмингеме.

Кажется, что «Астон Вилла» мыслями была уже в ответной встрече с амстердамцами, когда она выходила на матч с «Тоттенхэмом» в АПЛ на выходных. Ведь просто разгромлены были «львы» в той игре. «Шпоры» просто не заметили соперника, забив ему четыре безответных мяча. Хотя и там подопечные Эмери остались играть вдесятером – на 65-й минуте при счёте 0:2.

В таблице АПЛ «Вилла», которая на самом деле не так уж часто проигрывала в последнее время, всё ещё идёт на четвёртом месте в зоне еврокубков. Правда, ещё несколько неудач опустят команду за пределы топ-4.

А вот «Аякс» на выходных не проиграл – 2:2 с «Фортуной». Хорошо начал тот матч клуб, открыл счёт уже на восьмой минуте. Правда, затем инициатива постепенно перешла к сопернику. В итоге амстердамцы спаслись от поражения, забив только в добавленное время.

В чемпионате Нидерландов «Аякс» в этом сезоне даже не думает о борьбе за чемпионство – слишком плохо выступала команда на старте розыгрыша турнира. С 40 очками подопечные Джона вант Схипа идут на пятой строчке и пытаются попасть в топ-4.

В целом тут не так просто предсказать победителя. Обе команды проводят достаточно неровный сезон, чередуют разные результаты. «Астон Вилла», конечно, в Англии добивается больших успехов, чем от неё ожидали. А вот «Аякс» точно хочет поскорее завершить сезон и забыть его как страшный сон.

Всё-таки я тут с небольшим перевесом верю в победу англичан. Подопечные Эмери в этом сезоне уже не раз показывали, что способны навязывать борьбу любому сопернику. Сейчас на кону выход в четвертьфинал. На своём поле «Вилла» должна переиграть соперника из Амстердама», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».