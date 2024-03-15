«Эмполи» — «Болонья»: дата матча Серии А, кто победит, на кого ставить, прогнозы

15 марта состоится матч Серии А «Эмполи» — «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.15. Шансы «синих» оценили в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Эксперты считают, что матч «Эмполи» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют красно-синие, сыграет коэффициент 1.57. Гол «синих» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

«Борзые» стали настоящим открытием. Команда сделала серьёзную заявку на участие в Лиге чемпионов. Осталось только поддерживать темп и не подпускать на близкое расстояние «Рому». После 28 туров подопечные Тьяго Мотты опережают римлян на три очка. Особенно хорошо красно-синие выступают на домашнем стадионе, выиграв 11 из 15 встреч в чемпионате Италии.

«Эмполи» — полная противоположность. Команда находится в шаге от того, чтобы оказаться в зоне вылета в Серию В. Это один из худших сезонов для «синих». Даже «Салернитана» со дна турнирной таблицы первенства забила больше подопечных Паоло Дзанетти. На их счету всего лишь 22 мяча – очень плохо.