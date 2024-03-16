«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.69.

«В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом». Конечно, «горожане» тут являются фаворитами. «Сорокам» вряд ли удастся победить, даже если соперник сыграет вторым составом.

«Ман Сити» всё ещё идёт на длинной серии без поражений, которая длится с прошлого года. И это вполне объяснимо — Гвардиола выстроил почти непобедимую «машину». Хотя и у «горожан» случаются небольшие оплошности. Стоит отметить ничью в их игре с «Ливерпулем» на прошлых выходных. На самом деле даже немного повезло подопечным Гвардиолы не проиграть в том матче. Команда Клоппа просто летела в атаку, больше моментов имела. Ван Дейк провёл замечательный матч, не дав свободы Холанду в нападении. Были и судейские вопросы, на последних минутах в ворота «горожан» могли поставить пенальти, но этого не случилось.

Но имеем то, что имеем. «Ман Сити» теперь идёт третьим в чемпионате Англии. Хотя его разрыв с «Арсеналом» и «Ливерпулем» пока минимален. Остаётся только ждать ошибок от всех трёх команд.

«Ньюкасл» же продолжает выступать с переменным успехом. Хотя вот обидных поражений у команды давно не было. С января подопечные Хау уступили всего трижды, и то каким соперникам — 2:3 от «Ман Сити», 1:4 от «Арсенала» и 2:3 с «Челси». Наверное, в игре с последним противником, которая проходила как раз на прошлых выходных, «сороки» были ближе всего к ничьей.

В остальных противостояниях «Ньюкасл» очки всё-таки набирал, не так уж часто играл вничью. В таблице АПЛ он пока идёт далеко от зоны еврокубков. Думаю, подопечные Хау в этом сезоне просто надеются не финишировать ниже 10-й позиции.

Но это Кубок, а не АПЛ. Тут совсем другая ситуация, всё решается в пределах одного матча. Конечно, в таких условиях у «Ньюкасла» есть шанс. Но я всё-таки не думаю, что «Ман Сити» позволит себе вылететь из Кубка на такой ранней стадии. Даже если соперники не сыграют основными составами, то у «горожан» всё равно будет намного больше шансов на успех — у них много талантливой молодёжи», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».