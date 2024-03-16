«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.77.

«Четвертьфинал Кубка Англии, и здесь уже не может быть недонастроя. Мне кажется, во многом из-за него «Сити» вылетел от «Ньюкасла» в Кубке лиги в сентябре. Здесь захочет вернуть должок. На неделе не играла команда Гвардиолы, подойдёт в оптимальной форме. Сейчас, мне кажется, единицы могут остановить этот «Сити». «Ливерпуль» хороший матч провёл в прошлые выходные, впереди будут игры с мадридским «Реалом». Всем остальным тягаться с этой машиной Гвардиолы, где практически все здоровы, все свежие, наверное, невозможно.

А «Ньюкасл» очень много пропускает в последних встречах. Никак не удаётся наладить её. Пропустили недавно четыре мяча от «Арсенала», в понедельник три получили от «Челси». Так что «Сити» должен уверенно проходить в полуфинал – с его атакой, с домашними трибунами. В этом сезоне «Ньюкасл» очень достойно себя показывал с «Ман Сити», но здесь уступит минимум в два мяча, как мне кажется», — приводит слова Титова «РБ Спорт».