«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.10.

«В четвертьфинале Кубка Англии нас ждёт интересная пара — «Ман Юнайтед» против «Ливерпуля». Думаю, сегодня хозяева поля навяжут борьбу своему сопернику, несмотря на очень разный уровень.

«Ливерпуль» доказывает, что является одной из сильнейших команд не только Англии, но и Европы на данный момент. Большие проблемы с составом у «красных», постоянно кто-то травмируется. Но, несмотря на это, продолжает команда Клоппа выигрывать. Так, уже победил «Ливерпуль» в Кубке лиги «Челси». На поле тогда вышло много резервистов, но лондонцы всё равно не смогли победить.

Не менее важную встречу мерсисайдцы провели на прошлых выходных — встречались с «Манчестер Сити» в АПЛ. Сейчас в лиге команды ведут плотную борьбу за лидерство. И в их противостоянии «Ливерпуль» смотрелся опаснее, мог явно забивать больше одного мяча. Ван Дейк перекрывал Холанда, который ничего не мог сделать. Но итог — 1:1. Теперь их обоих в лиге опередил «Арсенал».

«МЮ» перед собой в этом розыгрыше Премьер-лиги ставит совершенно другие задачи. Команда надеется попасть в еврокубки, даже замахивается на Лигу чемпионов. Но, само собой, делать хоть какие-то прогнозы в отношении «красных дьяволов» сейчас бессмысленно. Очень нестабильно выступает клуб, чередует разные результаты. Даже слабые соперники, приезжая сегодня на «Олд Траффорд», рассчитывают на очки.

«МЮ» провёл три раунда в Кубке Англии, где ему попадались не такие уж сильные соперники — 2:0 с «Уиганом», 4:2 с «Ньюпортом» и 1:0 с «Ноттингем Форест». А вот «Ливерпуль» в первом же для себя раунде сразу играл с главным конкурентом в турнире — с «Арсеналом» (2:0). Затем подопечные Клоппа просто не заметили «Норвич» (5:2) и «Саутгемптон» (3:0).

В целом тут фаворит очевиден. Да, несколько дней назад «Ливерпуль» проводил ответную встречу в Лиге Европы со «Спартой», где забил шесть голов. Возможно, сейчас команда сыграет далеко не основным составом. А вот «МЮ» терять нечего. Думаю, мотивация у «красных дьяволов», которые имели больше времени на отдых, будет запредельная. Как минимум в основное время подопечные тен Хага не уступят», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт»