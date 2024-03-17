«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.78.

«Нас ждет очень интересная игра. Потому что «Манчестер Юнайтед» в последнее время довольно много забивает. Команда играет агрессивно, показывает неплохой футбол.

Ну а «Ливерпуль» практически везде выигрывает. Есть большие проблемы с составом у «красных», но это не сказывается на результатах. Что в Кубке Англии, что в Лиге Европы команда показывает хорошую и результативную игру. В чемпионате она всего на очко отстает от первого места. Я думаю, и в этом матче она найдет силы, чтобы показать хороший футбол.

Я не вижу фаворита. Но мне кажется, что игра будет зрелищной, с большим количеством голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».