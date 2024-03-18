«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.38.

«В Омске «Авангард» и «Локомотив» проведут свой второй матч в этой увлекательной серии.

В субботу команды играли почти полтора часа «чистого» времени. И встреча закончилась только во втором дополнительном периоде в пользу гостей.

Иван Николишин вывел омичей вперёд в большинстве уже на 13-й минуте. Ярославцам понадобилось более чем полчаса, чтобы организовать ответную шайбу Максима Шалунова. Ну а уже на 90-й минуте Максим Берёзкин принёс победу команде Игоря Никитина со счётом 2:1.

Волжане придерживались своей игры, где-то перетерпели, но главное — заставили соперников сбиться со своего стиля.

Теперь подопечным Михаила Кравца необходимо обязательно отыгрываться. В Омске просто не поймут, если их любимцы проиграют и вторую встречу. Хотя такой вариант, конечно, не исключён. Но «ястребам», как бы сложно им ни будет, нужно восстанавливать паритет. И когда же это ещё делать, если не сейчас?!

«Авангард» выиграет и вполне может обойтись без овертайма», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».