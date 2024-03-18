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«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

«Авангард» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.38.

«В Омске «Авангард» и «Локомотив» проведут свой второй матч в этой увлекательной серии.

В субботу команды играли почти полтора часа «чистого» времени. И встреча закончилась только во втором дополнительном периоде в пользу гостей.

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Иван Николишин вывел омичей вперёд в большинстве уже на 13-й минуте. Ярославцам понадобилось более чем полчаса, чтобы организовать ответную шайбу Максима Шалунова. Ну а уже на 90-й минуте Максим Берёзкин принёс победу команде Игоря Никитина со счётом 2:1.

Волжане придерживались своей игры, где-то перетерпели, но главное — заставили соперников сбиться со своего стиля.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь подопечным Михаила Кравца необходимо обязательно отыгрываться. В Омске просто не поймут, если их любимцы проиграют и вторую встречу. Хотя такой вариант, конечно, не исключён. Но «ястребам», как бы сложно им ни будет, нужно восстанавливать паритет. И когда же это ещё делать, если не сейчас?!

«Авангард» выиграет и вполне может обойтись без овертайма», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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