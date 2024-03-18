«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: когда матч Первой лиги, во сколько начало, прогнозы и ставки

18 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу хабаровчан можно с коэффициентом 2.30. Успех москвичей оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

«СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отрыв от «Волгаря», находящегося на последнем месте, не очень большой — пять очков. Подопечные Романа Шаронова победили только в 6 из 22 матчей в Первой лиге и семь раз сыграли вничью.

«Торпедо» на трансферном рынке было гораздо активнее, чем красно-синие. Оно приобрело ряд перспективных молодых футболистов, а также арендовало у «Локомотива» Ивана Кузьмичёва и у «Ростова» – Романа Тугарева. Ещё автозаводцы пережили смену главного тренера. Должность занял Олег Кононов.

57-летний специалист поделился мнением, что опыт игры в РПЛ поможет Кузьмичёву и Тугареву быстрее адаптироваться в «Торпедо». Первый блин у Кононова получился комом. Сразу после возобновления сезона его подопечные уступили «Енисею» (0:1) на выезде.

В матче последнего тура москвичи сыграли вничью с «Тюменью» (0:0). Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом и создали больше опасных атак, но подвела реализация. Подопечные Кононова нанесли 11 ударов, но только два из них пришлись в створ.