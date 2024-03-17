«СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Кононов не робкого десятка

До переходных матчей далеко, но веру в получение путёвки в РПЛ автозаводцы ещё не утратили.

18 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу хабаровчан можно с коэффициентом 2.30. Успех москвичей оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 18 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (18.03.2024)

После зимнего перерыва возобновился сезон РПЛ и Первой лиги. Впереди всё самое интересное. 18 марта состоятся девять встреч второго по значимости дивизиона России. В одной из них на стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отрыв от «Волгаря», находящегося на последнем месте, не очень большой — пять очков. Подопечные Романа Шаронова победили только в 6 из 22 матчей в Первой лиге и семь раз сыграли вничью.

Показатели, мягко говоря, не из лучших. Бывший тренер клуба из Хабаровска Александр Григорян недавно раскритиковал экс-защитника «Рубина». Он отметил, что такой жуткой статистики команда не имела ни при одном наставнике за 78 лет существования.

На выезде армейцы не выигрывают уже 20 матчей кряду. Дома показатели получше, но это, похоже, ненадолго. В первой половине сезона красно-синие выступали на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Однако сравнительно недавно появилась информация о том, что он пришёл в непригодное состояние.

Матч 1/4 финала Кубка России (первый этап Пути регионов) с «Сочи» был перенесён на стадион «Фишт». Встреча закончилась победой армейцев. Однако выиграли они отнюдь не без везения — 1:1, по пенальти 4:2. Зимой «СКА-Хабаровск» приобрёл только Игоря Коновалова и избавился от ненужных игроков.

«Торпедо» на трансферном рынке было гораздо активнее, чем красно-синие. Оно приобрело ряд перспективных молодых футболистов, а также арендовало у «Локомотива» Ивана Кузьмичёва и у «Ростова» – Романа Тугарева. Ещё автозаводцы пережили смену главного тренера. Должность занял Олег Кононов.

57-летний специалист поделился мнением, что опыт игры в РПЛ поможет Кузьмичёву и Тугареву быстрее адаптироваться в «Торпедо». Первый блин у Кононова получился комом. Сразу после возобновления сезона его подопечные уступили «Енисею» (0:1), на выезде.

Стоит отметить, что доигрывали матч москвичи вдевятером. Красные карточки получили Игорь Горбунов (на 54-й минуте) и Владимир Москвичёв (на 69-й). Если бы не удаления, встреча вполне могла бы закончиться иначе. Пропустили автозаводцы на 77-й минуте.

В матче последнего тура москвичи сыграли вничью с «Тюменью» (0:0). Они с солидным перевесом выиграли по владению мячом и создали больше опасных атак, но подвела реализация. Подопечные Кононова нанесли 11 ударов, но только два из них пришлись в створ.

Чёрно-белые расположились на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от занимающего четвёртое место «Акрона» составляет 10 очков. Расстояние огромное, но команда не теряет надежд по итогам сезона получить путёвку в элитный дивизион.

Нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов отметил, что если все игроки будут верить, то выход в РПЛ станет реализуемой задачей. Другой форвард автозаводцев Георгий Гонгадзе недавно рассказал, что Кононов пропагандирует атакующий и агрессивный футбол.

Президент клуба Александр Волнушкин отметил, что главная цель тренера — создать команду победителей. Посмотрим, по плечу ли такая задача Кононову. Поставить на то, что чёрно-белые не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Высокой результативности ждать определённо не стоит. На двоих в 22 встречах в Первой лиге команды забили только 39 мячей, причём бо́льшая их часть пришлась на долю аутсайдеров. Пропустили при этом армейцы и автозаводцы тоже сравнительно немного — 47 голов. Защита у них довольно крепкая.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Торпедо» 18 марта 2024 года

«СКА-Хабаровск» переживает очень трудные времена. Многие недовольны Шароновым из-за отсутствия результатов и отлаженной системы. Плюс хабаровчане лишились подспорья родных трибун. Маловероятно, что им удастся обыграть начавшее с чистого листа «Торпедо». Вероятнее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или минимальной победой автозаводцев.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.