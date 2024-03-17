«Тюмень» — «Алания». О Премьер-Лиге пока только мечтать

Силы команд равны, и прогнозируется ничья. С такими результатами они вряд ли смогут бороться с командами из верхней части таблицы.

18 марта состоится матч 23-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Алания». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу тюменцев можно с коэффициентом 2.18. Шансы владикавказцев оцениваются в 3.35. На ничью дают коэффициент 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Алания» 18 марта 2024 года

Аналитики считают, что игра «Тюмень» — «Алания» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Алания» (18.03.2024)

Набирает обороты весенняя часть сезона в Первой лиге. Игра 23-го тура «Тюмень» — «Алания» запланирована на 18 марта. Встреча пройдёт в Тюмени на стадионе «Геолог». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Тюменцы неплохо проводят сезон. Команда под управлением главного тренера Игоря Меньщикова, набрав 36 очков, находится на пятом месте в турнирной таблице. Совсем рядом зона переходных матчей, поэтому «Тюмень» вполне может стать автором сенсации и побороться за выход в РПЛ.

Игорь Меньщиков вполне адекватно оценивает перспективы команды. Он рассказал, что чёткой задачи на сезон перед клубом руководство не поставило, поэтому цель «Тюмени» — побеждать в каждом матче. Большинство игроков — это дебютанты Первой лиги, и их уверенное выступление стало неожиданностью.

Меньщиков хорошо подготовил команду в плане физики и тактики. В выездных встречах «Тюмень» играет от обороны и часто с пятью защитниками. Команда надёжно обороняется и практически не открывает свободные зоны для соперника. Таким способом тюменцам удалось нейтрализовать атакующий потенциал «Торпедо» и сыграть в Москве вничью (0:0) в минувшем туре.

Дома «Тюмень» чаще использует атакующую схему. Команда хорошо контролирует мяч и разыгрывает в позиционном нападении интересные комбинации. Защитники часто подключаются к атакам, создавая дополнительную угрозу воротам соперника. В технике тюменцы пока уступают многим клубам лиги, но в целом их игра оставляет приятное впечатление.

«Алания» в декабре минувшего года сделала неожиданный ход, пригласив на должность главного тренера Евгения Калешина. Возникало опасение, что этот талантливый специалист с интересными принципами построения игры с трудом найдёт место работы после скандального ухода из «Акрона».

Руководители клуба из Владикавказа решили не обращать внимания на эту информацию и предложили Калешину долгосрочный контракт. Наставник немедленно приступил к работе и в ходе зимних тренировочных сборов занимался тактической подготовкой команды.

Калешин отдаёт предпочтение контролю мяча, активному прессингу и быстрым подключениям к отбору. Специалист постоянно совершенствует свою схему, перенимая опыт у других тренеров. Он проходил стажировки у Марсело Бьелсы, Маурицио Сарри и даже у Игоря Ларионова, что наложило отпечаток на принципы построения игры.

«Алания» пока приспосабливается к требованиям Калешина, и результат сложно назвать удовлетворительным. В весенней части сезона красно-жёлтые записали в актив только ничью с «Соколом» (0:0). Тем не менее тренер рассказал, что намерен вернуть победные традиции во Владикавказ, но пока «барсы» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице.

Есть ещё проблемы у клуба вне футбольной плоскости. Домашние матчи «Алания» проводит в Грозном. Небольшая группа болельщиков поддерживает команду, но этого явно недостаточно.

Меньшиков и Калешин придерживаются схожих принципов построения игры. Их команды контролируют мяч и много прессингуют, но позиционное нападение требует доработки. «Тюмень» и «Алания» примерно на одном уровне готовности, и мы предполагаем, что они не выявят победителя. Изучим ставку на ничью за 3.24.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Тюмень» — «Алания» 18 марта 2024 года

Евгению Калешину нужно время, чтобы построить полноценную команду. Пока его новый проект «сырой». Обороняются красно-жёлтые надёжно, но в позиционном нападении испытывают сложности. Тюменцы также предпочитают контролировать мяч, а проблемы с реализацией исправить не удалось. Кроме того, в первом круге соперники сыграли со счётом 1:1. Отсюда наша ставка на ничью.

Ставка: ничья за 3.24.