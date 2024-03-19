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«Металлург» Магнитогорск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Металлург» Магнитогорск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.06.

«В Магнитогорске пройдёт второй матч серии между «Металлургом» и «Спартаком».

Гости попробуют не просто навязать борьбу, а добиться положительного результата. Ведь в первом матче подопечные Алексей Жамнова, по сути дела, ничего не смогли противопоставить хозяевам льда. Может быть, сказалась и нехватка эмоций после яркой игры в первом раунде Кубка Гагарина. Как бы то ни было, но в воскресенье команда Андрея Разина была сильнее и это вылилось в 4:0. Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребёнкин забросили по шайбе, а Илья Набоков заработал «сухарь».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После такого успеха «Магнитка», конечно, испытывает мощный дополнительный заряд уверенности. Задача Разина сделать так, чтобы всё это не вылилось в самоуверенность. И если это ему удастся, а я в этом не сомневаюсь, то и вторая игра данной серии останется за «металлургами». Хозяева выиграют и поведут в серии 2-0», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Москвичам на выезде тяжело:
«Металлург» – «Спартак», второй матч. Магнитогорцы уйдут в отрыв
«Металлург» – «Спартак», второй матч. Магнитогорцы уйдут в отрыв
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