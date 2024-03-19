«Металлург» Магнитогорск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Спартак».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.06.

«В Магнитогорске пройдёт второй матч серии между «Металлургом» и «Спартаком».

Гости попробуют не просто навязать борьбу, а добиться положительного результата. Ведь в первом матче подопечные Алексей Жамнова, по сути дела, ничего не смогли противопоставить хозяевам льда. Может быть, сказалась и нехватка эмоций после яркой игры в первом раунде Кубка Гагарина. Как бы то ни было, но в воскресенье команда Андрея Разина была сильнее и это вылилось в 4:0. Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребёнкин забросили по шайбе, а Илья Набоков заработал «сухарь».

После такого успеха «Магнитка», конечно, испытывает мощный дополнительный заряд уверенности. Задача Разина сделать так, чтобы всё это не вылилось в самоуверенность. И если это ему удастся, а я в этом не сомневаюсь, то и вторая игра данной серии останется за «металлургами». Хозяева выиграют и поведут в серии 2-0», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».